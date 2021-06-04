Без диет: Ирина Шейк показала, как худеет перед съемками

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Супермодель Ирина Шейк раскрыла свой главный секрет: звезда показала, как худеет в Нью-Йорке перед показами и съемками.
35-летняя модель активно занимается спортом и всячески следит за собой. Главный козырь звезды - шикарное, подтянутое тело, которое требует особого внимания. Но поесть Шейк тоже любит, поэтому перед съемками ей важно убрать лишние сантиметры. И модель нашла способ, как сделать это без изнуряющих диет.
📲 | Irina Shayk via Instagram Stories. pic.twitter.com/SxGWexSR7c— Irina Shayk Brasil (@irinashaykbra) June 3, 2021
Шейк показала как худеет перед важными событиями и теплым сезоном: секрет звезды заключается в обертываниях.
Спа-процедура выводит лишнюю жидкость из организма, борется с подкожным жиром и целлюлитом, а также улучшает кровообращение.
Пикантный снимок из сауны, опубликованный в Twitter звезды, заинтересовал поклонниц: на селфи видно, что тело модели обернуто специальной, черной пленкой. Многие подписчицы уверены - такой способ похудения очень эффективен и помогает избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.
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