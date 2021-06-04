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Ирина Шейк на 70-м Каннском международном кинофестивале. День восьмой

Без диет: Ирина Шейк показала, как худеет перед съемками

photo : Sputnik / Stringer
Шоу-бизнес
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Sputnik Грузия
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Знаменитая фотомодель раскрыла главный секрет своей стройности и показала пикантное селфи из Нью-Йорка

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Супермодель Ирина Шейк раскрыла свой главный секрет: звезда показала, как худеет в Нью-Йорке перед показами и съемками.

35-летняя модель активно занимается спортом и всячески следит за собой. Главный козырь звезды - шикарное, подтянутое тело, которое требует особого внимания. Но поесть Шейк тоже любит, поэтому перед съемками ей важно убрать лишние сантиметры. И модель нашла способ, как сделать это без изнуряющих диет.

​Шейк показала как худеет перед важными событиями и теплым сезоном: секрет звезды заключается в обертываниях.

Спа-процедура выводит лишнюю жидкость из организма, борется с подкожным жиром и целлюлитом, а также улучшает кровообращение.

Пикантный снимок из сауны, опубликованный в Twitter звезды, заинтересовал поклонниц: на селфи видно, что тело модели обернуто специальной, черной пленкой. Многие подписчицы уверены - такой способ похудения очень эффективен и помогает избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (91)
Теги:
Ирина Шейк

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