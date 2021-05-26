Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом

О романтической связи бывшего мужа Ким Кардашьян и супермодели стало известно от источников СМИ совсем недавно

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Слухи о том, что российская модель Ирина Шейк начала встречаться с рэпером Канье Уэстом шокировали мировые таблоиды: в Сети обсуждают тайную связь звезд.

Зимой 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом, с которым прожила шесть лет и родила ему детей. Пока ни одна из звезд не была замечена в компании предполагаемых возлюбленных, но в Сети начали ходить слухи о перемене в личной жизни рэпера.

Так, Уэсту приписывают роман с 35-летней супермоделью Ириной Шейк, которая воспитывает дочку от голливудского актера Брэдли Купера. О предполагаемом романе рассказал Instagram-аккаунт Deux Moi, сославшись на свои источники из окружения новой пары.

Инсайдеры предупредили, что о серьезных отношениях говорить рано, но между звездами явно есть "химия", которая никак не связана с дружбой или рабочими отношениями.

Уэст и Шейк знакомы давно. В начале 2010 года Ирина снялась в клипе музыканта, где появилась в образе ангела, а через пару лет вышла на подиум в одежде бренда Канье.

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