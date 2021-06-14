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Табриз Шахиди

Светлана Лобода нашла нового продюсера

photo : Tabriz Shakhidi / Instagram
Шоу-бизнес
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Sputnik Грузия
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Пока горячие "страсти по Киркорову" только угасают, Лобода не стала долго мучить себя жизнью без продюсера

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputnik. Светлана Лобода нашла замену Нателле Крапивиной после публичного скандала с Киркоровым.

Расставание с Нателлой у Лободы произошло после того, как продюсер высмеяла короля российской поп-эстрады. Поклонники были шокированы уходом Нателлы, ведь она была не просто представительницей звезды, но и ее близкой подругой.

Продюсер, клипмейкер и режиссёр Нателла Крапивина
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Продюсер, клипмейкер и режиссёр Нателла Крапивина

Пока "страсти по Киркорову" только угасают, Лобода не стала долго мучить себя жизнью без продюсера. Она начала работу с Табризом, человеком очень известным в шоу-бизнесе. Артистка и раньше сотрудничала с Табризом, но это были разовые проекты. Теперь Табриз и Светлана будут работать вместе.

Табриз Шахиди – один из известнейших промоутеров в России. Он занимается мероприятиями Земфиры, Тины Канделаки, Дениса Мацуева, Елены Темниковой и других звезд. В прошлом году он стал вести популярный Телеграм-канал, где рассказывал об изнанке российского шоу-бизнеса.

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Теги:
Нателла Крапивина, Филипп Киркоров, Светлана Лобода

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