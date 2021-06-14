Светлана Лобода нашла нового продюсера

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputnik. Светлана Лобода нашла замену Нателле Крапивиной после публичного скандала с Киркоровым.
Расставание с Нателлой у Лободы произошло после того, как продюсер высмеяла короля российской поп-эстрады. Поклонники были шокированы уходом Нателлы, ведь она была не просто представительницей звезды, но и ее близкой подругой.
Пока "страсти по Киркорову" только угасают, Лобода не стала долго мучить себя жизнью без продюсера. Она начала работу с Табризом, человеком очень известным в шоу-бизнесе. Артистка и раньше сотрудничала с Табризом, но это были разовые проекты. Теперь Табриз и Светлана будут работать вместе.
Табриз Шахиди – один из известнейших промоутеров в России. Он занимается мероприятиями Земфиры, Тины Канделаки, Дениса Мацуева, Елены Темниковой и других звезд. В прошлом году он стал вести популярный Телеграм-канал, где рассказывал об изнанке российского шоу-бизнеса.
Читайте также:
-
Экс-продюсер Лободы назвала Киркорова "голым королем"
-
Лобода рассталась со своим продюсером из-за Киркорова
-
Дава разнес в пух и прах бывшего продюсера Лободы
-
"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве