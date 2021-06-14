Главное – раздеться: Седокова спела в "невидимом" белье

Бывшая участница "ВИА Гры" пошутила, что могла бы прийти в таком образе на прошедшую премию "МУЗ-ТВ"

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российская певица Анна Седокова раззадорила фанатов – артистка показала кадры из нового клипа, где предстала в "невидимом" белье.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" любит интриговать своих поклонников. Недавно звезда показала отрывок из клипа на композицию "Прости", которая вошла в новый альбом певицы. Но внимание фанатов привлекла не песня, а наряд Седоковой.

Седокова опубликовала новую запись в Instagram. Звезда анонсировала премьеру клипа в "невидимом" белье телесного цвета, которое слилось с ее кожей и создало эффект обнаженного тела.

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"Нужно было так на Муз-ТВ приходить", – шутливо подписала снипет Анна и вызвала ожидаемую реакцию поклонников.

"Ничего нового. Главное – раздеться", "Можно вообще без одежды", "Были бы в теме на Муз-ТВ, с Филей и Давой"; "Вы красотка, но песни ваши – кошмар", – написали в Сети.

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