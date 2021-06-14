16:13 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Певица Анна Седокова на красной дорожке

Главное – раздеться: Седокова спела в "невидимом" белье

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (147)
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0e/252016128.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210614/252016157/Glavnoe---razdetsya-Sedokova-spela-v-nevidimom-bele.html

Бывшая участница "ВИА Гры" пошутила, что могла бы прийти в таком образе на прошедшую премию "МУЗ-ТВ"

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российская певица Анна Седокова раззадорила фанатов – артистка показала кадры из нового клипа, где предстала в "невидимом" белье.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" любит интриговать своих поклонников. Недавно звезда показала отрывок из клипа на композицию "Прости", которая вошла в новый альбом певицы. Но внимание фанатов привлекла не песня, а наряд Седоковой.

Седокова опубликовала новую запись в Instagram. Звезда анонсировала премьеру клипа в "невидимом" белье телесного цвета, которое слилось с ее кожей и создало эффект обнаженного тела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Нужно было так на Муз-ТВ приходить", – шутливо подписала снипет Анна и вызвала ожидаемую реакцию поклонников.

"Ничего нового. Главное – раздеться", "Можно вообще без одежды", "Были бы в теме на Муз-ТВ, с Филей и Давой"; "Вы красотка, но песни ваши – кошмар", – написали в Сети.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (147)
Теги:
Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться