Главное – раздеться: Седокова спела в "невидимом" белье

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российская певица Анна Седокова раззадорила фанатов – артистка показала кадры из нового клипа, где предстала в "невидимом" белье.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" любит интриговать своих поклонников. Недавно звезда показала отрывок из клипа на композицию "Прости", которая вошла в новый альбом певицы. Но внимание фанатов привлекла не песня, а наряд Седоковой.
Седокова опубликовала новую запись в Instagram. Звезда анонсировала премьеру клипа в "невидимом" белье телесного цвета, которое слилось с ее кожей и создало эффект обнаженного тела.
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"Нужно было так на Муз-ТВ приходить", – шутливо подписала снипет Анна и вызвала ожидаемую реакцию поклонников.
"Ничего нового. Главное – раздеться", "Можно вообще без одежды", "Были бы в теме на Муз-ТВ, с Филей и Давой"; "Вы красотка, но песни ваши – кошмар", – написали в Сети.
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