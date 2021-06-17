Адель не узнать: появление постройневшей певицы без макияжа шокировало Сеть

Невероятная Адель еще раз показала себя с хорошей стороны – сочувствующей, трогательной, доброй и прекрасной

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Всемирно известная британская исполнительница Адель порадовала фанатов неожиданным виртуальным появлением – в Сети обсуждают видеоролик от постройневшей звезды.

Адель крайне редко выходит в свет и еще реже попадает в объективы папарацци. А с тех пор, как певица похудела аж на 45 килограммов, она вышла на публику всего один раз и сразу же шокировала поклонников в эфире церемонии награждения премии "Грэмми". Вот поэтому новое появление знаменитости приятно удивило слушателей.

Адель без мейкапа и в домашней одежде записала ролик для YouTube. Так исполнительница решила поддержать родственников жертв, а также выживших во время страшного пожара в Лондоне. Это ужасная трагедия произошла в башне Гренфелл четыре года назад и унесла жизни 72 человек.

Пронзительная речь артистки тронула всех поклонников, но больше всего внимания привлекла ее внешность.

"Мне кажется или она стала еще стройнее", "Какая ты красотка", "Адель – умница и красавица", "Очень естественная, появляйся почаще", – прокомментировали в Сети.

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