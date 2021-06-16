"Маленькая пантера": Наоми Кэмпбелл показала редкий снимок дочки

Пользователи Сети вовсю обсуждают новую фотографию новорожденной девочки и радуются за ее маму-модель

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась редкой фотографией дочери и растрогала Сеть: поклонники не могут дождаться того момента, когда девочка подрастет.

Кэмпбелл впервые стала мамой меньше месяца назад. Это сообщение шокировало общественность, которая и не подозревала о скором прибавлении. По мнению СМИ, манекенщица прибегла к помощи суррогатной матери и воспитывает крошку с тайным возлюбленным из Нью-Йорка.

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev — Naomi Campbell (@NaomiCampbell) May 18, 2021

​Недавно Кэмпбелл показала редкий и единственный кадр с дочкой, растрогав всех подписчиков в Twitter.

"Чудесное создание выбрало меня как маму. Я горда тем, что эта крошечная душа пришла в мою жизнь и у меня не хватает слов, чтобы описать связь, которую мы делим с тобой, мой ангел. Невозможно любить сильнее", - подписала фото супермодель.

"Маленькая пантера"; "Будущая супермодель"; "Так хочется поскорее увидеть, как она вырастет"; "Интересно, она похожа на Наоми или…?", - прокомментировали фанаты.

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