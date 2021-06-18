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Певица LOBODA (Светлана Лобода)

Клип Лободы "Родной" набрал 50 миллионов просмотров

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (179)
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Sputnik Грузия
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Очень трогательная песня и клип как маленький шедевр – Светлана Лобода празднует свой музыкальный рекорд

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Певица Светлана Лобода опубликовала пост у себя в Instagram, в котором поблагодарила зрителей за интерес к ее творчеству.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"За 3 месяца клип "Родной" набрал 50 млн просмотров! На каждом концерте вы поете ее громче меня. Попадание прямо в сердце – это то, ради чего стоит жить", – написала звезда.

Также певица спросила: "А есть среди Вас те, кто не видел этот маленький шедевр от Анны Меликян?"

Надо заметить, что яркая и неповторимая Анна Меликян зарекомендовала себя не только как прекрасней клип-мейкер, но и режиссер, будоражащий сердца зрителей. Ее последние фильмы "Нежность", "Трое", "Зведа" – это очень стильное кино, непохожее ни на что. Всего на счету 45-летней Меликян 24 работы, в которых она выступила в качестве режиссера или продюсера.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (179)
Теги:
Светлана Лобода

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