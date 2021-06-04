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Артист эстрады, ведущий Максим Галкин

"Ходячий диско-шар": Максим Галкин потроллил наряд Лаймы Вайкуле

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (93)
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Sputnik Грузия
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44-летний ведущий оценил модный образ 67-летней подруги. Особенная характеристика смутила не только звезду, но и зрителей

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский телеведущий Максим Галкин высмеял наряд своей коллеги Лаймы Вайкуле: супруг Аллы Пугачевой сравнил певицу с диско-шаром.

Вайкуле всегда считалась настоящей иконой стиля. Певица следит за своей фигурой и не прекращает экспериментировать с образами. И если сейчас звезда придерживается классического стиля в одежде, то раньше Лайме нравились кричащие наряды.

Недавно Максим Галкин встретился с Вайкуле и бывшей женой рэпера Гуфа - Айзой, в новом выпуске шоу "Музыкалити". Шоумен предложил звездам оценить их луки в разные годы жизни и показал несколько снимков из Instagram.

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Публикация от Лайма Вайкуле | ФАН (@fan_laima_vaikule)

На одной из фотографий Вайкуле предстала в кокетливой кепке и костюме, расшитом серебристыми пайетками.

"Ходячий диско-шар", - иронично потроллил подругу Галкин, после чего певица смутилась и заявила, что "это уже не актуально".

Стоп-кадр из выпуска шоу Музыкалити
Стоп-кадр из выпуска шоу "Музыкалити"

Во время шоу участницы обсудили свои предпочтения в музыке. Вайкуле призналась, что ненавидит творчество группы "Ласковый май", а Айза заявила, что не слушает шансон.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (93)
Теги:
Максим Галкин

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