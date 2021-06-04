"Ходячий диско-шар": Максим Галкин потроллил наряд Лаймы Вайкуле

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский телеведущий Максим Галкин высмеял наряд своей коллеги Лаймы Вайкуле: супруг Аллы Пугачевой сравнил певицу с диско-шаром.
Вайкуле всегда считалась настоящей иконой стиля. Певица следит за своей фигурой и не прекращает экспериментировать с образами. И если сейчас звезда придерживается классического стиля в одежде, то раньше Лайме нравились кричащие наряды.
Недавно Максим Галкин встретился с Вайкуле и бывшей женой рэпера Гуфа - Айзой, в новом выпуске шоу "Музыкалити". Шоумен предложил звездам оценить их луки в разные годы жизни и показал несколько снимков из Instagram.
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На одной из фотографий Вайкуле предстала в кокетливой кепке и костюме, расшитом серебристыми пайетками.
"Ходячий диско-шар", - иронично потроллил подругу Галкин, после чего певица смутилась и заявила, что "это уже не актуально".
Во время шоу участницы обсудили свои предпочтения в музыке. Вайкуле призналась, что ненавидит творчество группы "Ласковый май", а Айза заявила, что не слушает шансон.
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