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Меган Маркл

"Она безумная": Меган Маркл дебютировала в писательстве и потерпела провал

© AP Photo / Simon Dawson
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (489)
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Британские читатели, увы, не оценили старания Меган и раскриковали дебютное произведение герцогини, пожелав ей поскорее завязать с писательством

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Супруга принца Гарри Меган Маркл вновь оказалась в центре скандала: герцогиня дебютировала в качестве детской писательницы и сделала это, по мнению британских читателей, очень неудачно.

Разгневанная Меган, получив негативные рецензии на свою первую книгу "Скамейка", решила ответить читателям: комментарий автора разозлил поклонников королевства.

Меган Маркл, архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
Меган Маркл, архивное фото

Литературной дебют детской писательницы Маркл - книгу Bench ("Скамейка") - в США приняли положительно. Книга даже вошла в список издания New York Times и стала достаточно хорошо продаваться. Однако в Британии абсолютно другая аудитория и вкусы - дебют Меган назвали полным провалом. В частности, большинство читателей раскритиковали работу герцогини из-за отсутствия сюжета, рифм и мощной идеи. 

Хотя это отнюдь не помешало Маркл ответить всем и подлить масла в огонь: претенциозное сообщение герцогини появилось на сайте ее фонда. Общий смысл послания был таков: у Меган есть серьезная миссия - изменить мир к лучшему. 

"Бог мой, как претенциозно"; "Она безумная"; "Мне кажется, что Меган пора завязать с писательством"; "Какой ответ - такая книга", - прокомментировали в Сети.

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Темы:
Светская хроника (489)
Теги:
США, Великобритания, Принц Гарри, Меган Маркл

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