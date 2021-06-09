16:43 09 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8316
  • 100 RUB4.3322
  • USD3.1471
Поиск
Королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II познакомилась с дочкой принца Гарри и Меган Маркл

© AP Photo / Chris Jackson
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (480)
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0e/251732533.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210609/251974574/Elizaveta-II-poznakomilas-s-dochkoy-printsa-Garri-i-Megan-Markl.html

Герцоги Сассекские связались с королевой по возвращению из больницы и представили правнучку по видеосвязи

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл познакомили дочь с королевой Елизаветой II – об этом поведала американская пресса.

Королева тяжело переживает разлуку с внуком и его семьей. Даже несмотря на ссоры и недопонимая, Елизавета II поддерживает связь с родными. Монарх поздравила герцогов с рождением дочери и настояла на том, чтобы увидеть правнучку Лилибет-Диану.

Принц Гарри и Меган Маркл представили королеве свою наследницу. Герцоги связались с Елизаветой II по видеосвязи по возвращению из роддома.

"Им не терпелось познакомить девочку с королевой. Как только пара и Лили вернулись домой из больницы, они набрали Елизавете II по видеосвязи. Ее Высочество поприветствовала правнучку и все порадовались", – рассказали СМИ.

Также журналисты отметили, что приезду сестры порадовался сын герцогов – Арчи. Смышленый мальчик счастлив, что теперь будет расти вместе с сестрой и даже пытается помогать своим родителям.

Читайте также: 

Темы:
Светская хроника (480)
Теги:
Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
Натали Портман – 40 лет! Но по фото этого не скажешь
Гигантские башни тепловой электростанции взорвали в Англии - видео
Гигантские башни тепловой электростанции взорвали в Англии – видео
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться