Елизавета II познакомилась с дочкой принца Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские связались с королевой по возвращению из больницы и представили правнучку по видеосвязи

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл познакомили дочь с королевой Елизаветой II – об этом поведала американская пресса.

Королева тяжело переживает разлуку с внуком и его семьей. Даже несмотря на ссоры и недопонимая, Елизавета II поддерживает связь с родными. Монарх поздравила герцогов с рождением дочери и настояла на том, чтобы увидеть правнучку Лилибет-Диану.

Принц Гарри и Меган Маркл представили королеве свою наследницу. Герцоги связались с Елизаветой II по видеосвязи по возвращению из роддома.

"Им не терпелось познакомить девочку с королевой. Как только пара и Лили вернулись домой из больницы, они набрали Елизавете II по видеосвязи. Ее Высочество поприветствовала правнучку и все порадовались", – рассказали СМИ.

Также журналисты отметили, что приезду сестры порадовался сын герцогов – Арчи. Смышленый мальчик счастлив, что теперь будет расти вместе с сестрой и даже пытается помогать своим родителям.

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