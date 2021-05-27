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Принц Гарри и Меган Маркл

Ужас королевы: принц Гарри обманул свою бабушку Елизавету II

© AFP / JOE PUGLIESE
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (27)
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Sputnik Грузия
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Королева заранее одобрила новый фильм внука о психологическом здоровье и доверилась ему, а он решил снова раскрыть все секреты королевской семьи

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Новый фильм принца Гарри и Опры Уинфри шокировал королеву после премьеры: Елизавета II поняла, что внук снова обвел ее вокруг пальца.

Проект Опры Уинфри и принца Гарри о психологическом здоровье был задуман давно – в 2018 году. Тогда королева лично одобрила желание внука принять участие в съемках, даже не подозревая о том, что он может предать ее. Но содержание фильма и новые откровения герцога выбили ее из колеи.

"Принц Гарри снова обманул доверие своей бабушки" – такие заголовки появились в британской прессе после премьеры фильма под названием "Я, которого вы не видите". В документальной ленте супруг Меган Маркл открыл ведущей Опре Уинфри тайны своей семьи и обвинил дворец во всех проблемах.

"Никто во дворце не испытывает ничего, кроме сочувствия к психологической травме Гарри. Но то, что он рассказывает такие вещи на телевизионном шоу – вызывают все больше вопросов и огорчение королевы. Изначально принц не так представил свое шоу семье, а значит – ввел заблуждение", – рассказал источник.

В фильме Гарри рассказал не только о своих проблемах, но и о психологической травме своей матери Дианы, а также обвинил отца – принца Чарльза – в том, что он не поддерживал его после смерти принцессы.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (27)

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