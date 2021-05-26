Ким Кардашьян выпустила игру про Меган Маркл и заработала миллионы

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Звезда Instagram и американского реалити Ким Кардашьян удивила поклонников: светская львица начала зарабатывать на жене принца Гарри Меган Маркл.
После развода с рэп-исполнителем Канье Уэстом Кардашьян вошла в списки самых богатых женщин США, начала учиться на адвоката и придумала новый бизнес-проект. Звезда решила обогатиться за счет имени скандальной экс-актрисы Меган Маркл и смогла заработать миллионы на жене принца Гарри.
Кардашьян выпустила игру для смартфонов, сюжет которой напоминает побег Меган Маркл и принца Гарри из дворца.
Линия строится вокруг темнокожей актрисы-принцессы и рыжеволосого наследника трона, которые хотят сбежать из дворца и прославиться в Голливуде. Герои дают интервью виртуальной ведущей, где принцесса жалуется на жизнь, а принц уверяет, что готов на все ради своей возлюбленной. После этого пару ругает королева, а строптивая принцесса заявляет, что отрекается от трона.
Игра стала настолько популярной, что принесла Кардашьян огромную прибыль и речь идет о миллионах долларов.
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