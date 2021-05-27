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Брэд Питт

Брэд Питт победил: актер добился совместной c Джоли опеки над детьми

© AFP / MATT WINKELMEYER
Общество
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Некогда одна из самых эффектных супружеских пар Голливуда теперь не по-человечески борется за совместную опеку над шестью детьми

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Знаменитому американскому киноактеру и многодетному отцу Брэду Питту удалось добиться совместной опеки над детьми от своей экс-супруги, актрисы Анджелины Джоли, пишет издание Page Six.

Суд по этому делу между бывшими супругами длился почти пять лет. Однако, по информации источника портала Page Six, пока "решение предварительное", и Джоли заявляет, что намерена продолжит бороться за свои интересы и права.

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"Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому", – говорит инсайдер.

Во время судебного разбирательства к делу было привлечено множество свидетелей, экспертов, медиков и других персон, которые находились рядом с наследниками знаменитостей.

Ранее таблоиды сообщали, что Анджелина Джоли против судьи Джона Одеркиркв, который вел дело об опеке. Актриса уверяла, что он отказал ее детям в даче показаний. Звезда уверена, что судья "не принял должным образом во внимание" раздел судебного кодекса Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, замеченному в домашнем насилии, вредит интересам ребенка.

Одна из самых красивых и эффектных пар – Анджелина Джоли и Брэд Питт – поженилась летом 2014 года. Через два года актриса подала на развод. В браке у них шесть общих детей, трое из которых приемные.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (27)

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