Удар для Питта: Джоли познакомила сына с бывшим парнем

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли представила сына бывшему мужу Джонни Ли Миллеру: по мнению фанатов, это могло обидеть Брэда Питта.
Звезда фильма "Малифисента" попала под прицел фотографов в районе Бруклина. Там проживает ее бывший избранник актер Ли Миллер. Джоли надела черное свободное платье и туфли на низком ходу, а лицо закрыла маской. Но репортеры узнали ее.
Джоли не просто так приехала в гости к Джонни: звезда решила познакомить бывшего возлюбленного с сыном Паксом, который сопровождал мать.
Джоли с наследником вошли в квартиру Миллера и провели там несколько часов. Как сообщило издание Page Six, это вторая встреча экс-возлюбленных за последнюю неделю в Нью-Йорке.
Фанаты Джоли предположили, что знакомство точно обидело еще одного бывшего Джоли - Питта, который является приемным отцом Пакса и совсем недавно отвоевал право на совместную опеку над детьми.
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