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Актер Брэд Питт позирует на фотосессии фильма режиссера Эндрю Доминика Ограбление казино (Killing Them Softly) во время 65-го Ежегодного Каннского кинофестиваля в Palais des Festivals

Удар для Питта: Джоли познакомила сына с бывшим парнем

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (161)
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Актриса вместе с 17-летним юношей сходила в гости к Джонни Ли Миллеру. Встреча бывших супругов стала второй за неделю

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли представила сына бывшему мужу Джонни Ли Миллеру: по мнению фанатов, это могло обидеть Брэда Питта.

Звезда фильма "Малифисента" попала под прицел фотографов в районе Бруклина. Там проживает ее бывший избранник актер Ли Миллер. Джоли надела черное свободное платье и туфли на низком ходу, а лицо закрыла маской. Но репортеры узнали ее.

Актриса Анджелина Джоли
© CC BY 2.0 / Foreign and Commonwealth Office / End Sexual Violence in Conflict
Актриса Анджелина Джоли

Джоли не просто так приехала в гости к Джонни: звезда решила познакомить бывшего возлюбленного с сыном Паксом, который сопровождал мать.

Джоли с наследником вошли в квартиру Миллера и провели там несколько часов. Как сообщило издание Page Six, это вторая встреча экс-возлюбленных за последнюю неделю в Нью-Йорке.

Фанаты Джоли предположили, что знакомство точно обидело еще одного бывшего Джоли - Питта, который является приемным отцом Пакса и совсем недавно отвоевал право на совместную опеку над детьми.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (161)
Теги:
Брэд Питт, Анджелина Джоли

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