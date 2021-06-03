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Актриса Анджелина Джоли

Не спешите праздновать: Джоли решила жестко отомстить Питту

© CC BY 2.0 / Foreign and Commonwealth Office / End Sexual Violence in Conflict
Шоу-бизнес
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Самая красивая женщина Голливуда затаила обиду на знаменитого экс-супруга из-за проигрыша в суде и готовится проучить его

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли обиделась на бывшего мужа Брэда Питта – звезда решила отомстить актеру за проигрыш в суде.

Звезды Голливуда несколько лет не могли поделить своих детей. Судебные разбирательства сильно истрепали нервы Джоли и Питта, но экс-супруги боролись до последнего, точнее до победы Питта. Актер добился совместной опеки над наследниками, но Джоли не спешит ставить точку в этом вопросе.

Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма The Tree Of Life в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля

Актриса испытала сильнейшее разочарование и гнев, когда услышала вердикт судьи. По словам близких друзей, теперь Джоли готовится жестко отомстить Питту.

"Она его не простит. Никогда. Она сделает все, чтобы оспорить это решение. Энджи уверена, что это не конец и правда будет на ее стороне", – рассказал источник Us Weekly.

Питта тоже нельзя назвать простаком. Актер был готов к тому, что экс-возлюбленная начнет давить на него. Он давно готов к атаке и не будет пытаться останавливать ее.

"Он не желает ей зла. Его дверь всегда открыта для нее, если она возьмет себя в руки", – добавил друг семьи.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (79)
Теги:
Брэд Питт, Анджелина Джоли

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