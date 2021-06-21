13:13 21 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск

"Знаешь ли ты": футболисты трогательно поддержали певицу МакSим – видео

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (188)
56 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/15/252080097.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210621/252080300/Znaesh-li-ty-futbolisty-trogatelno-podderzhali-pevitsu-MakSim---video.html

Видеоролик, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте сборной России по футболу, до слез растрогал всех поклонников

ТБИЛИСИ, 21 июня – Sputnik. Сборная России по футболу решила поддержать певицу МакSим, подключенную к ИВЛ – видео на знаменитую песню "Знаешь ли ты" произвело фурор в Сети.

Знаменитую певицу госпитализировали после скандала в Казани с диагнозом COVID-19 и поражением легких в 44%. После этого состояние певицы ухудшилось и врачи ввели ее в искусственную кому. Все это привело в шок преданных поклонников звезды, звездных коллег и даже спортсменов.

​Сборная РФ по футболу решила поддержать звезду и опубликовала ролик, который растрогал всех до слез.

На видео запечатлен счастливый и волнующий момент до пандемии COVID-19. Огромная толпа футбольных болельщиков с фонариками в руках поют знаменитую песню певицы "Знаешь ли ты", которая давно считается неофициальным гимном фанатов клуба "Спартак".

В подписи футболисты вспомнили о счастливом времени, когда не существовало ограничений и пообещали звезде, что еще не раз споют вместе.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (188)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия, МакSим

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
Как проходили выборы в парламент Армении
Как прошли внеочередные выборы в парламент Армении - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться