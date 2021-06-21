"Знаешь ли ты": футболисты трогательно поддержали певицу МакSим – видео

Видеоролик, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте сборной России по футболу, до слез растрогал всех поклонников

ТБИЛИСИ, 21 июня – Sputnik. Сборная России по футболу решила поддержать певицу МакSим, подключенную к ИВЛ – видео на знаменитую песню "Знаешь ли ты" произвело фурор в Сети.

Знаменитую певицу госпитализировали после скандала в Казани с диагнозом COVID-19 и поражением легких в 44%. После этого состояние певицы ухудшилось и врачи ввели ее в искусственную кому. Все это привело в шок преданных поклонников звезды, звездных коллег и даже спортсменов.

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.



МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

​Сборная РФ по футболу решила поддержать звезду и опубликовала ролик, который растрогал всех до слез.

На видео запечатлен счастливый и волнующий момент до пандемии COVID-19. Огромная толпа футбольных болельщиков с фонариками в руках поют знаменитую песню певицы "Знаешь ли ты", которая давно считается неофициальным гимном фанатов клуба "Спартак".

В подписи футболисты вспомнили о счастливом времени, когда не существовало ограничений и пообещали звезде, что еще не раз споют вместе.

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