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"Поражены легкие": певицу МакSим госпитализировали после скандала

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (163)
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38-летнюю исполнительницу хита "Знаешь ли ты" обвинили в том, что она выступала в Казани в состоянии алкогольного опьянения

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российскую певицу МакSим экстренно госпитализировали после скандала в Казани: звезда вышла на связь и рассказала о проблемах со здоровьем.

МакSим столкнулась с волной хейта после выступления в честь Дня России в Казани. Внимательные зрители утверждали, что певица была в неадекватном состоянии - шаталась и заговаривалась. А так как у звезды и ранее были проблемы с алкоголем, все решили, что она снова взялась за старое.

Певица Марина Абросимова (МакSим)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Певица Марина Абросимова (МакSим)

Тогда директор певицы вступилась за звезду: она рассказала, что вся команда заболела COVID-19, а МакSим была госпитализирована после концерта с температурой 39,5.

В подтверждение своих слов представительница звезды опубликовала заключение врачей, а после на связь вышла и сама МакSим .

Артистка загрузила снимок в Instagram, на котором лежит под капельницей в больнице и рассказала, что до концерта сделала тест, но он показал отрицательный результат. Однако болезнь продолжила прогрессировать, из-за чего звезда выглядела плохо.

Исполнительница отменила концерты и надеется, что скоро придет в себя и продолжит гастроли. А пока диагноз неутешительный - легкие поражены на 40%. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (163)
Теги:
МакSим

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