"Поражены легкие": певицу МакSим госпитализировали после скандала

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российскую певицу МакSим экстренно госпитализировали после скандала в Казани: звезда вышла на связь и рассказала о проблемах со здоровьем.
МакSим столкнулась с волной хейта после выступления в честь Дня России в Казани. Внимательные зрители утверждали, что певица была в неадекватном состоянии - шаталась и заговаривалась. А так как у звезды и ранее были проблемы с алкоголем, все решили, что она снова взялась за старое.
Тогда директор певицы вступилась за звезду: она рассказала, что вся команда заболела COVID-19, а МакSим была госпитализирована после концерта с температурой 39,5.
В подтверждение своих слов представительница звезды опубликовала заключение врачей, а после на связь вышла и сама МакSим .
Артистка загрузила снимок в Instagram, на котором лежит под капельницей в больнице и рассказала, что до концерта сделала тест, но он показал отрицательный результат. Однако болезнь продолжила прогрессировать, из-за чего звезда выглядела плохо.
Исполнительница отменила концерты и надеется, что скоро придет в себя и продолжит гастроли. А пока диагноз неутешительный - легкие поражены на 40%.
Читайте также:
-
Губерниев довел Бузову до истерики в прямом эфире "Матч ТВ"
-
Чем болеет Моргенштерн? Инвалидное кресло и передозировки
-
Девушка Моргенштерна: что известно об избраннице рэпера Диларе Зинатуллиной
-
"Ревва-лучший": девушка Моргенштерна унизила его обидчика