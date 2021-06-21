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Солист рок-группы Би-2 Лёва (Егор Бортник)

Более 2 миллионов просмотров – новый клип "Би-2" идет на рекорд

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (190)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210621/252082547/Bolee-2-millionov-prosmotrov--novyy-klip-Bi-2-idet-na-rekord.html

Многочисленные поклонники коллектива восхищаются как эстетикой нового клипа, так и режиссурой видео, а также текстом песни

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. "Нам не нужен герой" – так называется клип легендарной российской группы "Би-2", который за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.

Мир-антиутопия, герои в черной одежде, пистолеты, зонты – стильный монохромный клип, местами усиленный яркими цветовыми точками (символика с красным, красная дорожка или пылающие знамена) несет важную смысловую нагрузку – "нам не нужен герой". То есть не стоит завесить от социума. Живи во имя себя и для себя.

Кроме самих солистов "Би-2" – Левы и Шуры, в клипе задействованы актеры Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов, Александр Мизев и блогер Ида Галич.

Отзыв поклонников команды – свидетельство того, что группа, как хорошее вино, с годами все лучше. "Би-2" доказали, что их клипы будут намного лучше, чем многие фильмы. "Браво!", "Куча отсылок, шикарная режиссерская работа, прекрасный текст и вокал", – пишут подписчики известного коллектива.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (190)
Теги:
Музыкальный клип, Видеоклип, Россия, "Би-2"

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