Пора бить тревогу? Дава "выпал" из Instagram и пожаловался на здоровье

Пока блогер не стал вдаваться в подробности, но поклонники уже начали переживать за состояние бывшего парня Ольги Бузовой

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Российский блогер и новый друг Филиппа Киркорова Давид Манукян рассказал о проблемах со здоровьем – фанаты уже начали бить тревогу.

В последнее время подписчики инстаблогера стали отмечать, что Дава стал редко публиковать посты, записывать видеоролики и делиться откровенными сторис. Кто-то предположил, что новый подопечный Филиппа Киркорова решил переждать скандальный момент с Нателлой Крапивиной, но все оказалось неприятнее.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Киркоров и Манукян на Премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Дава посетовал на проблемы со здоровьем, но не стал вдаваться в детали, чем еще сильнее взволновал фанатов.

"Родные мои, не хочу жаловаться, но много вопросов – куда пропал. Не переживайте, здоровье шалит. Пытаюсь прийти в себя", – написал блогер в сторис и поблагодарил всех за невероятную поддержку.

Поклонники пытаются понять, где находится любимый артист – в больнице или дома, но пока остается только гадать.

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