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Моргенштерн

По стопам Моргенштерна: Дава раскритиковал премию "Муз-ТВ" и Бузову

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (156)
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Sputnik Грузия
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Бывший парень ведущей решил посмеяться над музыкальной премией за то, что ему не вручили ни одной награды

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Блогер Дава присоединился к мнению рэпера Моргенштерна и решил высмеять премию "Муз-ТВ": звезда TikTok обиделся за то, что ему не вручили награду.

Мама Давы решила поздравить сына с Днем блогера и поделилась смешным видео в соцсетях. Женщина перечислила все сильные стороны звезды: смелость, творчество и отсутствие страха перед новым стилем. На видео Манукян сидит в траве в спортивном костюме и ест семечки.

"Когда после Муз-ТВ жизнь не задалась", - подписала видео мать скандального блогера.

Для лучшего эффекта Дава решил спеть песню, в которой высмеял свою бывшую девушку Ольгу Бузову.

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Публикация от Анна (@an_na898)

"Ему в ЦУМ, еду тратить много сумм, каждый мой шаг это шоу", - пропел блогер.

Эти строчки он посвятил любви Бузовой к дорогому шоппингу. После скандала с Губерниевым ведущая сняла напряжение на шоппинге и в дорогом ресторане.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (156)
Теги:
МУЗ-ТВ, Ольга Бузова, Моргенштерн

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