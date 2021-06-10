17:20 10 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8273
  • 100 RUB4.3520
  • USD3.1387
Поиск
LIVE:

Все из-за лайка: Дава "запретил" Киркорову петь с Zivert

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (128)
5401
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251987581.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210610/251987932/Vse-iz-za-layka-Dava-zapretil-Kirkorovu-pet-s-Zivert.html

Скандал из-за комментария Нателлы Крапивиной, посвященного блогеру и певцу, набирает скорость и привлекает новых героев

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Блогер Дава "запретил" своему другу Филиппу Киркорову записывать треки с Zivert: звезде YouTube не понравилась реакция певицы на пост Нателлы Крапивиной.

Один из главных героев в скандале между Киркоровым и экс-продюсером Лободы - Дава - резко отреагировал на то, как другие звезды поддержали Нателлу Крапивину и ее слова о "шашлычной паре". Среди них оказалась и поп-певица Юля Zivert.

Из-за простого лайка под комментарием Крапивиной, Манукян обвинил Zivert в лицемерии и понадеялся, что звезда "никогда больше не запишет совместный трек" с Киркоровым.

"Ты улыбалась мне в лицо на премии, и мы вместе сфотографировались. Ты сделала совместный трек с Филиппом, улыбалась ему в лицо, а после премии поддержала мнение, что нас нужно отправить на шашлыки. Серьезно?" - написал Дава в инста-сторис.

До этого экс-продюсер Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым, но это никак не остановило ажиотаж в социальных сетях.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (128)
Теги:
Филипп Киркоров, Давид Манукян (Дава)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Альпинисты во время спуска с горы Эверест в Непале
Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото
Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться