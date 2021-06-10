Все из-за лайка: Дава "запретил" Киркорову петь с Zivert

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Блогер Дава "запретил" своему другу Филиппу Киркорову записывать треки с Zivert: звезде YouTube не понравилась реакция певицы на пост Нателлы Крапивиной.

Один из главных героев в скандале между Киркоровым и экс-продюсером Лободы - Дава - резко отреагировал на то, как другие звезды поддержали Нателлу Крапивину и ее слова о "шашлычной паре". Среди них оказалась и поп-певица Юля Zivert.

Из-за простого лайка под комментарием Крапивиной, Манукян обвинил Zivert в лицемерии и понадеялся, что звезда "никогда больше не запишет совместный трек" с Киркоровым.

"Ты улыбалась мне в лицо на премии, и мы вместе сфотографировались. Ты сделала совместный трек с Филиппом, улыбалась ему в лицо, а после премии поддержала мнение, что нас нужно отправить на шашлыки. Серьезно?" - написал Дава в инста-сторис.

До этого экс-продюсер Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым, но это никак не остановило ажиотаж в социальных сетях.

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