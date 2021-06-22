Он не успокоится: брошенный жених Лопес переехал поближе к певице

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Бывший жених Дженнифер Лопес, которого она оставила ради Бена Аффлека, перешел к активным действиям – бейсболист начал жить на одной улице со звездой.
После расставания с Джей Ло, Родригесу пришлось съехать из ее дома и перебраться в съемную квартиру. Спустя время он понял, что нужно купить жилье и недолго думая остановил свой выбор на доме в Бриджхэмптоне, который находится недалеко от дома экс-возлюбленной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По словам источников Page Six, Родригеса не смущает соседство с экс-невестой и даже наоборот – он не теряет надежды вернуть ее, даже несмотря на присутствие Бена Аффлека.
К тому же, это не единственный дом певицы и в этом сезоне она еще не была замечена в престижном районе, так как все свое время проводит со старой любовью.
Тем временем Родригес грустит в одиночестве в огромном коттедже с 7 спальнями, 11 ванными, бассейном, СПА и даже мини-водопадом. Интересный факт: раньше этот дом принадлежал бывшей жене Тома Круза – актрисе Кэти Холмс.
Читайте также:
-
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
-
Любовь вернулась: горячие поцелуи Лопес и Аффлека попали в сеть
-
Обнимаются и держатся за руки: Лопес и Аффлек перестали стесняться чувств