Обнимаются и держатся за руки: Лопес и Аффлек перестали стесняться чувств

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес больше не хотят прятаться от поклонников: звезды перестали стесняться своих чувств на публике.
История любви Лопес и Аффлека началась в 2000-х. Пара долго встречалась и даже хотела пожениться, но резко рассталась в 2004 году. С тех пор их жизни очень изменились: Лопес вышла замуж, родила детей, развелась и снова стала невестой. Однако помолвка сорвалась, а певица вернулась в объятия давнего бойфренда Аффлека, о чем рассказали голливудские СМИ и папарацци.
На днях Лопес и Аффлек сходили на ужин в ресторан и шокировали всех присутствующих. Бывшие возлюбленные не скрывали чувств на публике – держались за руки и обнимались.
"Они очень счастливы вместе и им нравится следить за развитием своих отношений", – сообщило издание Us Weekly.
Еще одни бывшие возлюбленные Голливуда вряд ли сойдутся вновь: Анджелина Джоли решила жестко отомстить Брэду Питту.
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