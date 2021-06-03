16:51 03 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9238
  • 100 RUB4.3848
  • USD3.2228
Поиск
Дженнифер Лопес

Обнимаются и держатся за руки: Лопес и Аффлек перестали стесняться чувств

© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (81)
1291 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251921894.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210603/251921856/Obnimayutsya-i-derzhatsya-za-ruki-Lopes-i-Afflek-perestali-stesnyatsya-chuvstv-.html

Знаменитостей заметили на романтическом свидании в одном из ресторанов в центральной части Лос-Анджелеса

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес больше не хотят прятаться от поклонников: звезды перестали стесняться своих чувств на публике.

История любви Лопес и Аффлека началась в 2000-х. Пара долго встречалась и даже хотела пожениться, но резко рассталась в 2004 году. С тех пор их жизни очень изменились: Лопес вышла замуж, родила детей, развелась  и снова стала невестой. Однако помолвка сорвалась, а певица вернулась в объятия давнего бойфренда Аффлека, о чем рассказали голливудские СМИ и папарацци.

© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
Концерт Дженнифер Лопес в Москве

На днях Лопес и Аффлек сходили на ужин в ресторан и шокировали всех присутствующих. Бывшие возлюбленные не скрывали чувств на публике – держались за руки и обнимались.

"Они очень счастливы вместе и им нравится следить за развитием своих отношений", – сообщило издание Us Weekly.

Еще одни бывшие возлюбленные Голливуда вряд ли сойдутся вновь: Анджелина Джоли решила жестко отомстить Брэду Питту.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (81)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Президент Узбекистана проехался за рулем комбайна - видео
Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться