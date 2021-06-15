Любовь вернулась: горячие поцелуи Лопес и Аффлека попали в сеть

Если до сих пор у поклонников еще были сомнения по поводу эпического воссоединения Беннифер, то сейчас у папарацци появились новые неопровержимые доказательства

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Известная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек подтвердили свой роман: звездную пару подловили за горячими поцелуями за ужином в Малибу.

Портал PageSix опубликовал видео, которое не оставляет сомнений в характере отношений двух звезд - они нежно обнимают друг друга и целуются.

© photo: Sputnik / Eugene Odinokov Концерт Дженнифер Лопес в Москве

Лопес и Аффлека подловили за страстными поцелуями в Малибу на юбилее старшей сестры поп-певицы - Линды. На празднике присутствовали дети певицы от брака с экс-супругом Марком Энтони, 13-летние Макс и Эмме.

По словам очевидцев, влюбленные звезды не могли оторвать глаз друг от друга и выглядели абсолютно счастливыми. То, что Аффлека пригласили на семейный праздник, уже не удивляет фанатов: мама Джен обожает будущего зятя и даже сходила с ним в казино в Лас-Вегасе.

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