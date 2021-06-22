Королевская семья со всей ответственностью подошла к расследованию об издевательствах со стороны экс-актрисы и хочет проучить ее

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Меган Маркл готовится к схватке с Букингемским дворцом: подданные обвинили герцогиню в издевательствах и буллинге.

В начале весны все узнали, что Маркл издевалась над подданными дворца. Герцогиня выгоняла сотрудников, а остальных держала в страхе. Это подтвердил бывший помощник Маркл, который давно подавал жалобу, но принц Гарри перехватил заявление.

© AFP / JOE PUGLIESE Принц Гарри и Меган Маркл

После этого Маркл твердо решила отстоять свою честь в деле о травле. Как рассказали The Mirror, жена принца Гарри готовится опровергнуть слухи о том, что она издевалась над подданными, и требует предоставить доказательства своей вины.

Источники заявили, что как минимум 10 экс-сотрудников королевства уже готовы помочь расследованию, но окончательные результаты будут известны лишь в 2022 году.

© AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS Меган Маркл и Принц Гарри

"Создается впечатление, что это будет жесткая схватка, ведь герцогиня привыкла оспаривать все обвинения против себя. Дворец серьезно подошел к расследованию и хочет убедиться, что слова сотрудников - правда, поставив на место Меган. Но она уверена в своей правоте и говорит, что персонал просто не справился с работой", - рассказали источники.

Читайте также: