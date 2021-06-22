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Меган Маркл, архивное фото

Меган Маркл готовится к схватке с Букингемским дворцом

© AP Photo / Ben Curtis
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (198)
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Королевская семья со всей ответственностью подошла к расследованию об издевательствах со стороны экс-актрисы и хочет проучить ее

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Меган Маркл готовится к схватке с Букингемским дворцом: подданные обвинили герцогиню в издевательствах и буллинге.

В начале весны все узнали, что Маркл издевалась над подданными дворца. Герцогиня выгоняла сотрудников, а остальных держала в страхе. Это подтвердил бывший помощник Маркл, который давно подавал жалобу, но принц Гарри перехватил заявление.

Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
Принц Гарри и Меган Маркл

После этого Маркл твердо решила отстоять свою честь в деле о травле. Как рассказали The Mirror, жена принца Гарри готовится опровергнуть слухи о том, что она издевалась над подданными, и требует предоставить доказательства своей вины.

Источники заявили, что как минимум 10 экс-сотрудников королевства уже готовы помочь расследованию, но окончательные результаты будут известны лишь в 2022 году.

პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი
© AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS
Меган Маркл и Принц Гарри

"Создается впечатление, что это будет жесткая схватка, ведь герцогиня привыкла оспаривать все обвинения против себя. Дворец серьезно подошел к расследованию и хочет убедиться, что слова сотрудников - правда, поставив на место Меган. Но она уверена в своей правоте и говорит, что персонал просто не справился с работой", - рассказали источники.

 

 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (198)
Теги:
Великобритания, Меган Маркл

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