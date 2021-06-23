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Лобода в жакете на голое тело заставила фанатов ахнуть от восхищения

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (204)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210623/252100885/Loboda-v-zhakete-na-goloe-telo-zastavila-fanatov-akhnut-ot-voskhischeniya.html

Артистка похвасталась стильным нарядом и собрала массу комплиментов в свою сторону – не только от мужчин, но и женщин

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода восхитила поклонников – звезда поделилась съемкой, где позировала в жакете на обнаженное тело.

Лобода любит носить не только очень откровенные наряды, но и элегантную одежду. Но даже в этом случае она умудряется добавить "перчинку" образу.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Концерт певицы Loboda

Вчера певица показала подписчикам в Instagram эффектный костюм-двойку песочного цвета. Брюки со стрелками визуально удлинили ноги Лободы, а жакет с золотым напылением сделал акцент на тонкой талии звезды.

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A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Больше всего фанатов удивило то, что смелая Лобода надела жакет прямо на голое тело, отказавшись даже от бра. Кадры с модной съемки заставили подписчиков ахнуть от восторга и одарить звезду комплиментами.

"Очень горячо", "Фото – огонь", "Я не мужчина, но все равно взволнована", "Света, ты просто бомба", "Очень сексуально, но не пошло", "Богиня", – написали в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (204)
Теги:
Светлана Лобода

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