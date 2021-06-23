"Обманул всех своих баб" – Айза Долматова обвинила Гуфа и расплакалась на камеру

Не успев сойтись с рэпером, Айза Долматова призналась, что сильно обманулась и разочаровалась в своем бывшем муже

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Телеведущая Айза Долматова обвинила во лжи бывшего мужа рэпера Гуфа, о возвращении к которому сообщила совсем недавно, и расплакалась прямо в эфире.

Она говорит в Instagram-сторис: "У меня просто трясутся руки. Я в таком шоке не была никогда. Это ваше право – верить или не верить. Я была максимально искренна. Я не буду опускаться, выкладывать переписки, но это просто худшее, что могло произойти. В 105-й раз верить человеку".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

В другой публикации она отметила, что музыкант "обманул всех своих баб".

Айза и Гуф развелись в 2013 году, но продолжили растить сына Сэма, которому уже 11 лет. На днях Айза призналась, что вернулась к экс-возлюбленному. "Мы сошлись с Лешей и я снова жена Гуфа. Ну еще не жена, баба Гуфа", – заявила инстадива. Ради Айзы Гуф расстался с моделью, а Долматова заявила, что "девушка не стенка".

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