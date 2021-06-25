Монеточка попала на операционный стол – что со здоровьем певицы?

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Популярная российская певица Монеточка не раскрыла подробности хирургического вмешательства, но призналась, что очень сильно переживала факт своей операции.
В жизни 23-летней исполнительницы такое было впервые. Сейчас Монеточка чувствует себя нормально.
"Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но все было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать", – рассказала они изданию "СтарХит".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Известно, что ближайшие несколько дней Монеточка еще пробудет в клинике. Врачи утверждают, что сейчас звезде необходимо полностью восстановиться после операции и прийти в форму. Сама же певица только и мечтает, как побыстрей вернуться к музыке.
Естественно, фанаты поддерживают Монеточку и желают ей скорейшего выздоровления. "Все будет отлично", "Если операция была легкая, то и волноваться не стоит", "Держим за вас кулачки", – пишут поклонники исполнительницы.
Монеточка, она же Елизавета, стала популярной в 2018 году после выхода альбома "Раскраски для взрослых", песни из которого мгновенно стали хитами в стране. Однако вторая пластинка певицы имела меньший успех. Недавно же Монеточка снялась в комедии "Родные" – картина получила неплохие отзывы критиков и зрителей.
Читайте также:
-
У Долиной коронавирус – все о состоянии певицы
-
"ИВЛ отключать не будем" – врачи рассказали о состоянии певицы МакSим
-
Пора бить тревогу? Дава "выпал" из Instagram и пожаловался на здоровье