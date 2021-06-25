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Монеточка попала на операционный стол – что со здоровьем певицы?

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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В жизни певицы Монеточки впервые в жизни прошла первая серьезная операция. Артистка не признавалась в этом поклонникам, потому что сама сильно переживала

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Популярная российская певица Монеточка не раскрыла подробности хирургического вмешательства, но призналась, что очень сильно переживала факт своей операции. 

В жизни 23-летней исполнительницы такое было впервые. Сейчас Монеточка чувствует себя нормально. 

"Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но все было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать", – рассказала они изданию "СтарХит".

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Публикация от м0нето4к@ (@monetochkaliska)

Известно, что ближайшие несколько дней Монеточка еще пробудет в клинике. Врачи утверждают, что сейчас звезде необходимо полностью восстановиться после операции и прийти в форму. Сама же певица только и мечтает, как побыстрей вернуться к музыке.

Естественно, фанаты поддерживают Монеточку и желают ей скорейшего выздоровления. "Все будет отлично", "Если операция была легкая, то и волноваться не стоит", "Держим за вас кулачки", – пишут поклонники исполнительницы.

Монеточка, она же Елизавета, стала популярной в 2018 году после выхода альбома "Раскраски для взрослых", песни из которого мгновенно стали хитами в стране. Однако вторая пластинка певицы имела меньший успех. Недавно же Монеточка снялась в комедии "Родные" – картина получила неплохие отзывы критиков и зрителей. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (215)
Теги:
Монеточка

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