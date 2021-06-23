"ИВЛ отключать не будем" – врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

Состояние известной певицы до сих пор остается стабильно тяжелым – врачи неустанно борются за жизнь исполнительницы

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Осложнения после коронавируса у певицы МакSим настолько сильные, что врачам пришлось ввести ее в искусственную кому. Тысячи поклонников и родные молятся о здоровье девушки. И вот, что говорят о ее состоянии медики.

Организм певицы настолько ослаб, что у медиков не оставалось иного выхода, кроме как ввести звезду в искусственную кому и подключить ее к аппарату ИВЛ. Температура под 40, сильный кашель, слабость и поражение легких на 40%, но тесты на ковид дают отрицательный результат. В таком состоянии звезду привезли в одну из московских клиник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

"Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет", — прокомментировала изданию "СтарХит" пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

Известно, что врачам удалось нормализовать температуру певицы, организм в коме, но врачи борются за ее жизнь. А еще медики сказали, что отключать девушку от аппарата искусственной вентиляции легких будут постепенно – чтоб организм начал дышать самостоятельно.

Родные и друзья МакSим не сомневаются – звезда однозначно победит болезнь. Перед тем как ее погрузили в кому, певица сама была настроена оптимистично. Дома ее ждут две любимые дочки -12-летняя Александра и 6-летняя Мария.

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