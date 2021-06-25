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Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли

"Станет розовой": Джоли беспокоится за здоровье дочери после операции

© AFP / Fabrice COFFRINI
Шоу-бизнес
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Джоли мало судебных разбирательств с бывшим мужем – теперь Анджелине пришлось столкнуться и с халатностью врачей

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Знаменитая актриса Аджелина Джоли призналась, что переживает за свою старшую дочь – 16-летнюю Захару, которая перенесла операцию. Сейчас юной девушке предстоит долгая послеоперационная реабилитация.

46-летняя звезда "Малефисенты" впервые откровенно рассказала о сложной ситуации в семье. Оказалось, что Джоли столкнулась с не очень приятной ситуацией в ходе реабилитационного периода дочери. По словам актрисы, медики во время лечения не учитывают оттенков кожи при проявлениях аллергии, а ведь 16-летняя Захара родом из Эфиопии.

Анджелина Джоли
© AFP / KEVIN WINTER
Анджелина Джоли

"У меня есть дети разного расового происхождения, и я знаю, когда у них появлялась сыпь, то выглядела она совершенно по-разному. Но всякий раз, когда я изучала медицинские источники, ориентиром была белая кожа. Недавно моя дочь Захара перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа "станет розовой". Что значит розовой?! Я просто в отчаянии", – негодовала знаменитость.

Что конкретно произошло с Захарой – неясно. Однако за последнее время детям Джоли требуется помощь медиков довольно часто. Так, например, весной дочке Шайло прооперировали ногу. Из-за серьезной травмы девочка даже передвигалась на костылях.

Отметим, что Джоли по сей день борется с Брэдом Питтом за единоличную опеку над детьми. Актриса заявляет, что экс-супругу нельзя доверять ребят и обвиняет его в домашнем насилии. 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (218)
Теги:
США, Брэд Питт, Анджелина Джоли

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