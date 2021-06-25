"Не показывай детям истерики. Ты ломаешь их психику" – сестра Гуфа Айзе

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сестра российского рэпера Гуфа прокомментировала истерики его бывшей жены Айзы Долматовой, которая снимает свои слезы на камеру, оскорбляет в присутствии сына родню Гуфа и все это выкладывает в сториз Instagram.

Недавно в одном из шоу телеведущая Айза заявила, что вновь сошлась со своим экс-супругом Гуфом, правда на следующий же день молодая женщина объявила о размолвке и обвинила рэпера в грязной лжи. С тех пор в своем микроблоге Айза записала много сторис, в которых подробно рассказывает, почему она разочаровалась в бывшем муже и его окружении. Часто во время таких откровений присутствует их совместный с Гуфом сын – 11-летний Сэм.

36-летняя Айза сказала, что больше не хочет иметь ничего общего ни с одним человеком из семьи Долматовых. Особенно ведущая прошлась по сестре Гуфа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Dolmatova (@olgadolmatova)

"Адекватной была лишь бабушка Алеши, которая любила меня искренне! Ольга забыла все добро, которое я ей сделала. Я уже не прошу обратно все одолженные деньги... Так вот, Оля, ты будешь про психику моего ребенка писать? Ты своих детей когда в последний раз видела? Раздала бедных", – обратилась бизнесвумен к родственнице рэпера.

Ответ сестры рэпера Ольги не заставил себя ждать. "Зря ты затеяла всю эту грязь. Я всегда была за мир во всем мире и никогда не лезла. Никогда не понимала, почему тебе не живется спокойно? Зачем тебе нужно было это вранье в исповеди? А, да, прости, деньги же решают все. А тем более такие деньги, я прекрасно знаю, кто и сколько тебе за это заплатил… Мне очень жаль Сэма в этой ситуации. Не потому что я выложила сторис, где тебя посылают, а потому что ты его втянула во все это. Дам тебе совет от многодетной матери, не показывай детям свои слезы, истерики и нервные срывы. Ты ломаешь их психику. Это отвратительно!" – написала сестра Гуфа.

К слову, после скандала Айзы с Гуфом, в личном блоге их сына появился пост: "У меня больше нет папы".

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