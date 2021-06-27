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Эд Ширан

Эд Ширан снялся в образе гламурного вампира - просмотры в YouTube бьют рекорды

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (230)
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Ранее исполнитель брал паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье  - в комментариях многие отметили, что рады возвращению Эда Ширана в музыку

ТБИЛИСИ, 26 июн - Sputnik. Английский певец Эд Ширан опубликовал на YouTube клип "Bad habits", который за сутки собрал почти 10 миллионов просмотров. 

В ролике, снятом Дэйвом Мейерсом,  музыкант появляется в образе гламурного вампира с блестками на глазах, ярко-розовом костюме и, разумеется, острыми клыками. Вместе с компанией таких же модных вурдалаков он устраивает хаос на улицах города.

Когда восходит солнце, герой Ширана, в отличие от своих товарищей, которые от ярких лучей тут же превращаются в пепел, становится собой: рыжим парнем с гитарой.

"Было мега весело вживаться в образ, но только не когда приходилось лезть на высоту (это было не так весело). Наслаждайтесь", — рассказал Ширан о новой работе.

Клип собрал сотни тысяч лайков. Ранее исполнитель брал паузу в карьере, чтобы больше времени посвящать семье  - в комментариях многие отметили, что рады возвращению Эда Ширана в музыку.

  • Э́двард Кристофер Ширан (Edward Christopher Sheeran) — английский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актёр и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте.
  • Все его альбомы + (2011), x (2015), ÷ (2017) и No.6 Collaborations Project (2019)[1] занимали первые места в британском чарте, последние два также возглавляли американский чарт.
  • Песня Ширана «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми» в 2016 году.
  • В 2019 году вошёл в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нём третье место. Заработанная сумма составила 110 миллионов долларов.

 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (230)
Теги:
YouTube, Эд Ширан

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