Легкие поражены еще сильнее - медики рассказали о состоянии МакSим

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Певица, которую ранее врачи ввели в искусственную кому, никак не справится с болезнью. По их словам здоровье MakSim ухудшилось и оценивается как тяжелое.
Как рассказал Starhit источник, пожелавший остаться анонимным, сегодня поражение легких у МакSим превышает 75%.
Певицу отнесли к группе "КТ–4", то есть к больным с большой площадью поражения легких.
Напомним, сначала у певицы несколько дней держалась температура, затем ее, по решению врачей, было решено погрузить в искусственную кому, чтобы организм легче смог перенести интенсивную терапию. И при этом тест на коронавирус несколько раз давал отрицательный результат.
Температуру медики сбили, подключили девушку к ИВЛ и погрузили в кому. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выходить из него будут, как только все показатели нормализуются и ей это позволят медики.
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