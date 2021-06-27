Егор Крид вместе с рэпером OG Buda записал ролик в стиле gangsta style

Егор Крид в 2019 году вошел в российский топ самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет, заняв 4 место с суммой 4.8 млн. долларов, а в 2020 году попал в рейтинг Forbes

ТБИЛИСИ, 27 июн - Sputnik. Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на YouTube клип на песню "Здравствуйте", записанную вместе с рэпером OG Buda (Григорий Ляхов).

Крид традиционно играет плохого парня, вместе с напарниками они проникают в сейф. Но музыкант думает больше о любви, чем о деньгах, и читает, разбрасывая деньги, "Вода, утоли меня, огонь, разожги меня".

Известно, что песня "Здравствуйте" появится в новом альбоме рэпера "Pussy boy", релиз которого запланирован на середину июля.

А пока видео, созданное в стиле "gangsta style", набрало более миллиона просмотров. Пользователи отметили, что у Крида и OG Buda получилась "приятная коллаборация".

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