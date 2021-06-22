Ольга Бузова перекрасилась в блондинку и выложила фото в Instagram

Длина волос Ольги кажется больше, поэтому не исключено, что кроме окраски она сделала и наращивание

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Эпатажная ведущая и певица вновь шокировала своих поклонников. После стольких лет она из шатенки вновь перекрасилась в блондинку.

photo: Buzova86 / Instagram Ольга Бузова перекрасилась в блондинку

"Вот она я. И мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ",- пишет ведущая.

При этом надо заметить, что длина волос Ольги кажется больше, поэтому не исключено, что кроме окраски она сделала и наращивание. Ведущая также поясняет свое преобразование, как старт новой жизни: "У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы. Скоро вы все узнаете из моих уси, на моей странице. Ваша Оля Бузова".

И хотя блонд понравился не всем подписчикам Бузовой, большая часть все-таки поддержала любимую шоу-диву: "Как тебе идет", "Сейчас блонд очень красивый, раньше выглядел неопрятно и неестественно. Олечка, этот образ тебе очень идет".

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