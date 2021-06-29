"Как лучше, с усами или без?" – Илья Прусикин задал вопрос подписчикам

Ильич сбрил усы – селфи появилось на странице Прусикина в Instagram. И теперь пользователи говорят, что не могут его узнать

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин сбрил усы и поинтересовался у подписчиков в Intagram, как ему лучше – без них или с ними.

"Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?" – задал вопрос солист коллектива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Реакции фолловеров были очень разные. "Ты кто? Где Ильич?", "Не могу понять, выглядишь ты моложе или старее", "Я отписываюсь", "Без", "И так, и так норм", "С усами лучше. Прыща не видно", "Эта фотка кажется более голой, чем фотка из бани", "Усы – это сила", – пишут подписчики Ильича.

Усы лидера группы Little Big Ильи Прусикина, известного под псевдонимом Ильич, за время творчества бэнда стали неотъемлемый частью имиджа исполнителя. Он даже в шутку называл их "совершенством".

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