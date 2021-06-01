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Певица Tatarka (Ирина Смелая)

Бывшая жена солиста Little Big "разнесла" его роман с Соней Таюрской

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (63)
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Исполнительница Татарка эмоционально высказалась об отношениях экс-избранника и бывшей приятельницы

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ирина Смелая, известная как певица Татарка, эмоционально высказалась о связи солистов Little Big – в Cети обсуждают видеопослание экс-супруги Ильича.

Солисты питерской группы Little Big раскрыли свой роман спустя год. Признание Сони Таюрской в эфире передачи Ксении Собчак произвело фурор в Cети. Все из-за того, что до этого Прусикин расстался с женой Ириной Смелой, которая продолжает растить их общего сына, пока бывший муж строит новые отношения.

Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин

Бывшая жена солиста Little Big записала послание для бывшего избранника и его подруги – видеоролик был опубликован в Instagram Татарки.

Во время записи Ирина на стала называть имен, но заявила, что для нее резко перестал существовать один близкий и дорогой человек.

"Я вычеркиваю из жизни этого персонажа", – заявила Смелая и пожелала всего хорошего.

Можно предположить, что такое послание могло предназначаться как для Ильича, так и для Таюрской, которая когда-то считалась подругой Смелой.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (63)

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