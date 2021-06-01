Бывшая жена солиста Little Big "разнесла" его роман с Соней Таюрской

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ирина Смелая, известная как певица Татарка, эмоционально высказалась о связи солистов Little Big – в Cети обсуждают видеопослание экс-супруги Ильича.
Солисты питерской группы Little Big раскрыли свой роман спустя год. Признание Сони Таюрской в эфире передачи Ксении Собчак произвело фурор в Cети. Все из-за того, что до этого Прусикин расстался с женой Ириной Смелой, которая продолжает растить их общего сына, пока бывший муж строит новые отношения.
Бывшая жена солиста Little Big записала послание для бывшего избранника и его подруги – видеоролик был опубликован в Instagram Татарки.
Во время записи Ирина на стала называть имен, но заявила, что для нее резко перестал существовать один близкий и дорогой человек.
"Я вычеркиваю из жизни этого персонажа", – заявила Смелая и пожелала всего хорошего.
Можно предположить, что такое послание могло предназначаться как для Ильича, так и для Таюрской, которая когда-то считалась подругой Смелой.
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