"И это мама двоих?": Подольская в мини-шортах похвасталась фигурой после родов

Любимая супруга певца Владимира Преснякова быстро пришла в форму и поразила всех подписчиц в Инстаграм

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Российская певица Наталья Подольская поразила поклонниц: звезда в ультракоротких шортах похвасталась фигурой после вторых родов.

В октябре прошлого года Подольская и Пресняков снова стали родителями. Финалистка шоу "Фабрика Звезд-5" подарила супругу сына Ваню. Звезда быстро восстановилась после родов и с гордостью демонстрирует достоинства фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Очередное доказательство – новая публикация Подольской в Instagram. На фотографии из отпуска Наталья не стесняясь позировала в ультракоротких шортах, открытом лифе небесного цвета и шляпке.

В подписи к фото стало ясно, что звезда отдыхает с семьей в Турции. Подольская призналась, что совсем недавно открыла это направление и назвала главные достоинства такого отдыха: море, детский аквапарк, свежие фрукты, мороженое и яркие шоу аниматоров.

Поклонницы в один голос поразились послеродовой формой артистки и сделали ей массу комплиментов. "Стройняга", "И это мама двоих детей? Не верю", "Наталья, вы не меняетесь", "Богиня", "Как можно сохранить такое тело после родов?!" – написали удивленные фанатки.

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