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"Подруга, ты космос": поклонники в восторге от нарядов Кети Топурия на "Жаре"

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (219)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210625/252125014/Podruga-ty-kosmos-poklonniki-v-vostorge-ot-naryadov-Keti-Topuriya-na-Zhare.html

Черное и белое – как тут выберешь, если оба лука абсолютно прекрасны, как и сама Кети. Подписчики "заценили" молодую маму на фестивале "Жара"

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия произвела фурор на музыкальном фестивале "Жара" – подписчики певицы в Instagram оказались в восторге от образов певицы.

Кети Топурия, как и многие известные российские звезды, посетила музыкальный фестиваль "Жара" в Москве. На его сцене выступила группа А'Студио, солисткой которой является Топурия.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Восхищение у подписчиков вызвали черные и белые наряды певицы. Фолловеры так и осыпали молодую маму комплиментами. Больше всего лайков и комментариев получил полностью белый look артистки.

"Шикарный образ, как всегда", "Подруга, ты космос", "Ну королева", "Шикарное платье", "Космический образ" – это лишь краткое перечисление комментариев от фолловеров Кети.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" продлится в Crocus City Hall в Москве до 27 июня. Традиционно перед началом концертной программы звезды прошлись по красной ковровой дорожке. Для зрителей запланирована разнообразная концертная программа, в которой принимают участие более 200 артистов из России и стран СНГ.

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Темы:
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Теги:
Кети Топурия

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