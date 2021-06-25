"Подруга, ты космос": поклонники в восторге от нарядов Кети Топурия на "Жаре"

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия произвела фурор на музыкальном фестивале "Жара" – подписчики певицы в Instagram оказались в восторге от образов певицы.
Кети Топурия, как и многие известные российские звезды, посетила музыкальный фестиваль "Жара" в Москве. На его сцене выступила группа А'Студио, солисткой которой является Топурия.
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Восхищение у подписчиков вызвали черные и белые наряды певицы. Фолловеры так и осыпали молодую маму комплиментами. Больше всего лайков и комментариев получил полностью белый look артистки.
"Шикарный образ, как всегда", "Подруга, ты космос", "Ну королева", "Шикарное платье", "Космический образ" – это лишь краткое перечисление комментариев от фолловеров Кети.
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Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" продлится в Crocus City Hall в Москве до 27 июня. Традиционно перед началом концертной программы звезды прошлись по красной ковровой дорожке. Для зрителей запланирована разнообразная концертная программа, в которой принимают участие более 200 артистов из России и стран СНГ.
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