"Горячая островитянка": Лорак в "голом" купальнике похвасталась фигурой

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак взволновала поклонников – звезда опубликовала откровенное видео, где похвасталась своей фигурой в "голом" купальнике.
Исполнительница хита "Раздетая" считается самой сексуальной женщиной поп-эстрады. Лорак старается следить за своей фигурой и не упускает возможности продемонстрировать результаты своих усилий.
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Лорак снова похвасталась своей фигурой: звезда снялась в провокационном видеоролике в купальнике телесного цвета. "Голая" модель популярна уже не первый сезон и особенно эффектно смотрится на загорелой коже как у Ани.
На ролике Лорак танцует на песке в окружении курортной зелени и демонстрирует все изгибы своей шикарной фигуры, а также татуировку в виде бабочки.
"Горячая островитянка", "Богиня", "Шикарная фигура и купальник", "Очень женственно", "Эротично", "Как статуэточка", – прокомментировали подписчики участницы "Евровидения-2008".
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