14:04 29 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7690
  • 100 RUB4.3743
  • USD3.1579
Поиск
Певица Ани Лорак

"Горячая островитянка": Лорак в "голом" купальнике похвасталась фигурой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (250)
2011
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251898343.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210629/252160083/Goryachaya-ostrovityanka-Lorak-v-golom-kupalnike-pokhvastalas-figuroy.html

42-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры и взволновала подписчиков в Instagram

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак взволновала поклонников – звезда опубликовала откровенное видео, где похвасталась своей фигурой в "голом" купальнике.

Исполнительница хита "Раздетая" считается самой сексуальной женщиной поп-эстрады. Лорак старается следить за своей фигурой и не упускает возможности продемонстрировать результаты своих усилий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Лорак снова похвасталась своей фигурой: звезда снялась в провокационном видеоролике в купальнике телесного цвета. "Голая" модель популярна уже не первый сезон и особенно эффектно смотрится на загорелой коже как у Ани.

На ролике Лорак танцует на песке в окружении курортной зелени и демонстрирует все изгибы своей шикарной фигуры, а также татуировку в виде бабочки.

"Горячая островитянка", "Богиня", "Шикарная фигура и купальник", "Очень женственно", "Эротично", "Как статуэточка", – прокомментировали подписчики участницы "Евровидения-2008".

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (250)
Теги:
Ани Лорак

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана
Как выглядит путь к самому высокому водопаду Азербайджана – видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться