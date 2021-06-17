Медовый месяц: новые подробности романа Шейк и Уэста удивили сеть

Русская модель и американский рэпер позабыли обо всем вокруг и наслаждаются обществом друг друга

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Роман Ирины Шейк и Канье Уэста получил свое продолжение: со слов источников, пара переживает настоящий "медовый месяц".

Отношения звезды глянцевых журналов и музыканта пока сложно называть серьезными. Но это не исключает вероятности, что Шейк и Уэст влюблены друг в друга. Паре нравится строить отношения и не загадывать на завтра, вот почему их чувства становятся крепче.

Источник издания Us Weekly раскрыл новые подробности романа звезд и заявил - Шейк и Уэст пребывают в фазе "медового месяца".

"Они летают на крыльях влюбленности. Узнают друг друга, веселятся вместе. Пока рано судить о серьезности со стороны обоих, но они без ума друг от друга", - отметил аноним.

Первый шаг сделал Уэст, который пригласил Шейк отметить его день рождения в Провансе. Для модели это был неожиданный сюрприз, ведь она не искала нового бойфренда и растила дочь от актера Брэдли Купера.

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