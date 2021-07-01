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Билли Портер

Современная "Золушка": в Сети появился тизер мюзикла с Билли Портер в роли феи

© AFP / JAMIE MCCARTHY
Шоу-бизнес
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Даже по-настоящему вечным историям порой стоит меняться. Вот и классическая "Золушка" стала немного современнее

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тизер долгожданного мюзикла "Золушка" с Билли Портер в роли феи появился на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В новом прочтении известной сказки у девушки, живущей с деспотичной мачехой и вредными сестрами, будет гендерно-нейтральная крестная.

Роль Золушки исполнила кубино-американская певица Камила Кабельо. Персонаж принца на экране воплотил английский актер Николас Галицын, а короля — звезда бондианы Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом фильма выступила Кей Кэннон ("Секса не будет!!!").

Премьера мюзикла "Золушка" состоится на Amazon Prime Video 3 сентября 2021.

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