Современная "Золушка": в Сети появился тизер мюзикла с Билли Портер в роли феи

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Тизер долгожданного мюзикла "Золушка" с Билли Портер в роли феи появился на YouTube-канале Amazon Prime Video.
В новом прочтении известной сказки у девушки, живущей с деспотичной мачехой и вредными сестрами, будет гендерно-нейтральная крестная.
Роль Золушки исполнила кубино-американская певица Камила Кабельо. Персонаж принца на экране воплотил английский актер Николас Галицын, а короля — звезда бондианы Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом фильма выступила Кей Кэннон ("Секса не будет!!!").
Премьера мюзикла "Золушка" состоится на Amazon Prime Video 3 сентября 2021.
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