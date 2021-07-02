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Би-2

Фанаты в восторге – "Би-2" опубликовала в YouTube мультик на песню "Падал снег"

Facebook / Би-2/B-2
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (275)
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Песня Михаила Карасева была записана в коллаборации с целой плеядой известных музыкантов: группой "Моя Мишель", барабанщиком "Сплина" Алексеем Мещеряковым, экс-гитарист культовых групп "Кино", "Поп-механика" и "Ю-Питер" Юрием Каспаряном

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Анимационное видео на песню "Падал снег" опубликовала группа "Би-2" на своем канале в YouTube . 

"Имеющий глаза да увидит", – иронично прокомментировали кадры участники команды в Instagram-аккаунте.

В ролике один портрет неожиданным образом сменяет другой. Во лбу у каждого героя ролика прорезается третий глаз, и из него выбирается наружу новое изображение.

Вместе с "Би-2" в записи трека участвовали "Моя Мишель", гитарист "Кино", "Поп-механика" и "Ю-Питер" Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы "Сплин" Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц. За видеоряд отвечает британская художница Элис Блумфилд.

Фанаты в восторге. "Вау. Меня это успокоило даже. Такая отдача от песни, я прямо не знаю что сказать. Нет слов, одни эмоции", "Кажется, я познал смысл бытия", "Голос Шуры так успокаивает. Зачем нужны курсы медитации, когда есть этот шедевр?", – пишут пользователи.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (275)
Теги:
"Би-2"

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