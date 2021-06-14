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Певица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе

Папа-легенда: трогательное видео Меладзе с дочкой взорвало Сеть

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (145)
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Sputnik Грузия
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Альбина Джанабаева опубликовала новый видеоролик в Instagram, где показала, как ее супруг справляется со своими отцовскими обязанностями

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Жена певца Валерия Меладзе – Альбина Джанабаева поделилась новой записью в Instagram – видео, на котором музыкант нянчит маленькую дочь, взорвало Сеть.

Джанабаева и Меладзе снова стали родителями. Весной на свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом 55-летний Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

В Сети обсуждают новое, семейное видео Джанабаевой. В своем Instagram певица показала, как Меладзе нянчит дочку, и растрогала всех поклонников.

"Всегда было интересно, как выглядят, живут, как себя ведут и о чем думают легенды", – с улыбкой говорит Джанабаева в ролике.

После артистка перевела камеру на супруга в необычном для него образе. Меладзе в шортах и футболке укачивал дочку и не сводил с нее глаз.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

"Когда кормить будем?" – спросил певец у жены, после чего та весело ответила, что именно об этом и думает артист.

Подписчики оценили семейный видеоролик, назвали Меладзе "легендарным папой" и настоящим примером для молодежи.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (145)
Теги:
Валерий Меладзе

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