Папа-легенда: трогательное видео Меладзе с дочкой взорвало Сеть

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Жена певца Валерия Меладзе – Альбина Джанабаева поделилась новой записью в Instagram – видео, на котором музыкант нянчит маленькую дочь, взорвало Сеть.
Джанабаева и Меладзе снова стали родителями. Весной на свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом 55-летний Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.
В Сети обсуждают новое, семейное видео Джанабаевой. В своем Instagram певица показала, как Меладзе нянчит дочку, и растрогала всех поклонников.
"Всегда было интересно, как выглядят, живут, как себя ведут и о чем думают легенды", – с улыбкой говорит Джанабаева в ролике.
После артистка перевела камеру на супруга в необычном для него образе. Меладзе в шортах и футболке укачивал дочку и не сводил с нее глаз.
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"Когда кормить будем?" – спросил певец у жены, после чего та весело ответила, что именно об этом и думает артист.
Подписчики оценили семейный видеоролик, назвали Меладзе "легендарным папой" и настоящим примером для молодежи.
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