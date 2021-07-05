С танцами и без ремня: Кети Топурия раскритиковали за "дискотеку" в машине

Подписчикам в Instagram не понравилось легкомысленное поведение певицы в авто: поклонники и автолюбители раскритиковали поступок звезды

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия испугала фанатов: звезда продемонстрировала легкомысленное поведение во время езды в автомобиле - с танцами и без ремня.

Солистка группы A’Studio весело проводит время за городом. Певица с радостью делится видеороликами и фотографиями своих приключений. Одно из них - поездки на машине.

Топурия опубликовала ролик, на котором едет на месте пассажира, поет и танцует под трек "Дискотека".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

"Всем позитива, ярких эмоций и незабываемого лета", - написала артистка под видео в своем инста-блоге.

Поклонники порадовались за своего кумира, но сразу же выразили недоумение по поводу отсутствия ремня безопасности на плече Кети. Также поклонники предположили, что автомобиль едет сам, без водителя.

"Не делайте так, пристегивайтесь"; "Пристегнись"; "Где ремень?"; "Кети, веди себя спокойнее в машине. Мало ли что", - пишут в сети.

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