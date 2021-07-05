Группа A'Studio презентовала новый трек

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Популярная российско-казахская музыкальная группа A'Studio презентовала новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге бэнда в Twitter.
"Летний танцевальный сингл", – сказано в сообщении коллектива. Авторы композиции – Илья Зудин и Байгали Серкебаев.
Премьера!— A'Studio (@astudio) July 1, 2021
Летний танцевальный сингл «ДИСКОТЕКА» уже доступен на всех музыкальных цифровых площадках: https://t.co/kSSko2bbjv#астудио #astudio #дискотека #премьера #релиз
Все песни A'Studio моментально становятся хитами, несмотря на то, что состав группы часто меняется. Коллектив создал казахский музыкант Байгали Серкебаев, сын оперного певца Ермека Серкебаева. До 1987 года группа аккомпанировала Розе Рымбаевой. В настоящее время в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).
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