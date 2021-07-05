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Группа A'Studio презентовала новый трек

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (295)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252214859.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210705/252215045/Gruppa-AStudio-prezentovala-novyy-trek.html

Все хиты известного коллектива молниеносно становятся хитами – поклонники гадают, постигнет ли такая участь новую песню A'Studio

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Популярная российско-казахская музыкальная группа A'Studio презентовала новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге бэнда в Twitter.

"Летний танцевальный сингл", – сказано в сообщении коллектива. Авторы композиции – Илья Зудин и Байгали Серкебаев.

​Все песни A'Studio моментально становятся хитами, несмотря на то, что состав группы часто меняется. Коллектив создал казахский музыкант Байгали Серкебаев, сын оперного певца Ермека Серкебаева. До 1987 года группа аккомпанировала Розе Рымбаевой. В настоящее время в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (295)
Теги:
Россия, Кети Топурия, A'STUDIO

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