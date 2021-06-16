19:53 16 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8492
  • 100 RUB4.4160
  • USD3.1751
Поиск
LIVE:
Кети Топурия и Лев Деньгов во Франции

"Увидела свет": Топурия рассказала, как влюбилась в нового мужа

photo: Keti_One_Official / Instagram
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (164)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/15/249256972.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210616/252042361/Uvidela-svet-Topuriya-rasskazala-kak-vlyubilas-v-novogo-muzha.html

Певица призналась, что никогда не верила в сказки про "того единственного" и интуицию, но сразу же поняла - это ее судьба

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия рассказала, как влюбилась в нынешнего мужа Льва Деньгова: звезда сразу почувствовала, что это судьба.

За последнее время Топурия пережила массу приятных моментов: вторую свадьбу, рождение второго ребенка и возвращение на сцену. Недавно певица побывала на передаче Ляйсан Утяшевой, где раскрыла неизвестные факты о первой встрече со своим возлюбленным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Топурия призналась, что никогда не верила в интуицию, но в тот день сразу же поняла, что Деньгов - тот самый.

"Когда он поднял глаза, клянусь, у меня в первый раз такое, от него как-будто свет пошел, и я подумала, что это?" - вспомнила Кети.

Тем не менее Топурия отметила, что всегда верила в любовь и мечтала о ней, а также назвала имя маленького купидона, который представил ее Деньгову - им оказался сын бизнесмена от первого брака, который хотел сфотографироваться с певицей.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (164)
Теги:
Грузия, Россия, Кети Топурия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море
В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться