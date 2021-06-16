"Увидела свет": Топурия рассказала, как влюбилась в нового мужа

Певица призналась, что никогда не верила в сказки про "того единственного" и интуицию, но сразу же поняла - это ее судьба

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия рассказала, как влюбилась в нынешнего мужа Льва Деньгова: звезда сразу почувствовала, что это судьба.

За последнее время Топурия пережила массу приятных моментов: вторую свадьбу, рождение второго ребенка и возвращение на сцену. Недавно певица побывала на передаче Ляйсан Утяшевой, где раскрыла неизвестные факты о первой встрече со своим возлюбленным.

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Топурия призналась, что никогда не верила в интуицию, но в тот день сразу же поняла, что Деньгов - тот самый.

"Когда он поднял глаза, клянусь, у меня в первый раз такое, от него как-будто свет пошел, и я подумала, что это?" - вспомнила Кети.

Тем не менее Топурия отметила, что всегда верила в любовь и мечтала о ней, а также назвала имя маленького купидона, который представил ее Деньгову - им оказался сын бизнесмена от первого брака, который хотел сфотографироваться с певицей.

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