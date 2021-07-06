Без явных улучшений: у певицы МакSим нашли новообразования в организме

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Состояние певицы МакSим остается тяжелым и пока звезда находится в медикаментозном сне, медики обнаружили новые изменения в ее организме.
Через несколько недель, проведенных в больнице, 38-летнюю Марину Максимову отправили на повторное исследование грудной клетки. По результатам томографии, видимые до этого очаги не уменьшились, но значительно уплотнились. Об этом рассказали репортеры издания "СтарХит".
По данным источников, в легких звезды также появились новые образования с явными признаками регресса на начальной стадии.
Врачи продолжают верить в лучшее и прилагают все усилия, чтобы спасти любимицу публики. Официальный представитель Максимовой, Маргарита Соколова также не хочет опускать руки и надеется на хороший итог.
"Еще рано говорить о том, что она пришла в стабильное состояние и сознание. Но надежда есть", - заявила Соколова.
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