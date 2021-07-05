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Певица МакSим

Состояние певицы МакSим – что рассказала ее директор

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (295)
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В больнице артистку посетил духовник Марины, он причастил и пособоровал. Певица даже отреагировала и пришла в какое-то осознание от происходящего, говорит ее директор

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Директор российской исполнительницы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова сделала заявление, обратившись к поклонникам певицы в своем микроблоге в Instagram.

"Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – написала Соколова.

По словам директора певицы, артистку в клинике посетил отец Лука, он является духовником артистки.

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Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

"Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание от происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" – сказано в сообщении.

В ролике священнослужитель также говорит о том, что МакSим осознавала происходящее. Отец Лука отметил, что на данное время важно сохранять надежду на лучшее.

Певица МакSим госпитализировала с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус с 15 июня. Привиться от COVID-19 певица не успела. Спустя четыре дня после госпитализации Марине стало хуже, артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Темы:
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Теги:
Россия, МакSим

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