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Певица МакSим

МакSим до сих пор в коме - представитель певицы рассказала о ее состоянии

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Светская хроника (503)
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Певица по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а журналисты на разный лад спекулируют на болезни исполнительницы

ТБИЛИСИ, 4 июл - Sputnik. Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в состоянии искусственной комы и не приходила в сознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

Слухи о том, что МакSим очнулась, появились после публикации комментария игумена Луки (Степанова), духовника артистки. Он заявил, что "у нее есть сознание", а сообщения СМИ - всего лишь слухи.

"Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии", - сказала представитель артистки в ответ на вопрос, действительно ли певица пришла в сознание.

По словам представителя, МакSим по-прежнему на ИВЛ, из комы ее не выводили.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnikova
МакSим (Марина Абросимова) на акции в поддержку сборной России по футболу

В СМИ также циркулирует информация о том, что певица якобы находится в "VIP-палате", где ей проводят дорогостоящие процедуры. На это в своем Instagram ответила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала Богушевская у себя в сторис.

Напомним, Марина Абросимова находится в тяжелом состоянии. Она была госпитализирована 16 июня. В больнице МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Поражение легких у нее очень высокое – до 75%.

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Темы:
Светская хроника (503)

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