МакSим до сих пор в коме - представитель певицы рассказала о ее состоянии

ТБИЛИСИ, 4 июл - Sputnik. Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в состоянии искусственной комы и не приходила в сознание, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.
Слухи о том, что МакSим очнулась, появились после публикации комментария игумена Луки (Степанова), духовника артистки. Он заявил, что "у нее есть сознание", а сообщения СМИ - всего лишь слухи.
"Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии", - сказала представитель артистки в ответ на вопрос, действительно ли певица пришла в сознание.
По словам представителя, МакSим по-прежнему на ИВЛ, из комы ее не выводили.
В СМИ также циркулирует информация о том, что певица якобы находится в "VIP-палате", где ей проводят дорогостоящие процедуры. На это в своем Instagram ответила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.
"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала Богушевская у себя в сторис.
Напомним, Марина Абросимова находится в тяжелом состоянии. Она была госпитализирована 16 июня. В больнице МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Поражение легких у нее очень высокое – до 75%.
Читайте также:
-
Новое поражение: у певицы МакSим нашли еще один серьезный недуг
-
Легкие поражены еще сильнее – медики рассказали о состоянии МакSим
-
"ИВЛ отключать не будем" – врачи рассказали о состоянии певицы МакSим
-
Пиар-менеджер МакSим раскрыла детали о состоянии певицы
-
Певицу МакSим ввели в искусственную кому из-за коронавируса